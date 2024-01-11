"Уральские авиалинии" не примут решения о севшем в поле A320 до конца расследования

Речь идет о расследовании происшествия Росавиацией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" не примет решения о судьбе севшего в поле в Новосибирской области самолета Airbus A320 до конца расследования инцидента Росавиацией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"До окончания расследования никаких решений не будет принято", - сказала собеседница агентства в ответ на вопрос о судьбе самолета, уточнив, что речь идет о расследовании Росавиацией.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что, по его сведениям, после долгого анализа ситуации и нескольких проведенных экспертиз было принято решение прекратить попытки спасти воздушное судно. Лайнер будет разобран на части и утилизирован, утверждает канал.