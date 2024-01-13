В Японии 850 школьников эвакуируют из пострадавших от землетрясений районов

Учащихся перевезут на 150 км к югу от их места жительства, пишет Nikkei

ТОКИО, 13 января. /ТАСС/. Власти японской префектуры Исикава намерены эвакуировать порядка 850 учащихся местных школ из районов, пострадавших в результате землетрясений. Об этом сообщила газета Nikkei.

Отмечается, что несколько образовательных учреждений Исикавы получили повреждения во время буйства стихии. Кроме того, ведущие к ним дороги стали труднодоступными из-за произошедшего. В связи с этим власти префектуры перевезут учеников на 150 км к югу от их места жительства для продолжения занятий в школах, расположенных в районах с сохранившейся инфраструктурой.

С 1 января в Японии произошло более 1 200 землетрясений. Это превышает общее число подземных толчков в стране за последние три с половиной года.

В результате произошедшего 220 человек погибли, 1 014 пострадали, 26 числятся в списке пропавших без вести. Больше всего от ударов стихии пострадала префектура Исикава: там полностью или частично разрушены по крайней мере 11,2 тыс. домов, без доступа к электричеству остаются порядка 10,8 тыс. строений.