Пожарные не допустили переход огня с горящего склада Wildberries в Петербурге на парковку

Пожар на складе Wildberries в Петербурге

Также удалось снять угрозу перехода пламени на электроподстанцию

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Пожарные не допустили распространение огня с горящего склада Wildberries в Санкт-Петербурге на всю площадь строения и электроподстанцию, также снята угроза перехода огня на парковку грузовиков.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожарным удалось не допустить распространение огня на всю площадь складского комплекса и электроподстанцию, а также снять угрозу перехода огня на парковку грузового транспорта", - сказали в пресс-службе.

Как сообщил начальник управления организации пожаротушения ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Игорь Улубиков, общая площадь склада - 112 тыс. кв. м.