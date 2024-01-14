Бастрыкин поручил возбудить дело после пожара на складе Wildberries под Петербургом

Пожар на складе Wildberries в Петербурге

Глава Следственного комитета России также распорядился представить ему доклад об установленных обстоятельствах произошедшего

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries под Санкт- Петербургом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Сегодня рано утром в поселке Шушары под Санкт-Петербургом произошло возгорание на складе готовой продукции. Информация о происшествии получила широкий резонанс в СМИ. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербург Олегу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных к настоящему моменту обстоятельствах произошедшего", - говорится в распространенном сообщении.