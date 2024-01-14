СМИ: израильские ВВС совершили шесть налетов на базы "Хезболлах" на юге Ливана

По информации новостного портала Naharnet, данных о пострадавших и последствиях удара нет

БЕЙРУТ, 14 января. /ТАСС/. Истребители израильских ВВС атаковали во второй половине дня тыловые базы вооруженных формирований шиитской партии "Хезболлах" в Южном Ливане. Как сообщил новостной портал Naharnet, шесть авианалетов было совершено на горные районы Джебель-Сафи и Иклим-эт-Туффах в 20 км от границы, где находятся тренировочные лагеря и склады с оружием. О последствиях ударов и потерях в рядах шиитских бойцов сведений не приводится.

Артиллерия израильской армии открыла огонь по форпостам шиитских формирований в окрестностях ливанских населенных пунктов Альма-эш-Шааб, Айтрун, Бейт-Лиф, Кфар-Килла, Марвахин, Мейс-эль-Джебель, Рамия, Рихан, Тейр-Харфа, Хоула, Эль-Джиббейн и Эн-Накура. Ранее из этих пограничных районов были обстреляны из реактивных систем залпового огня восемь поселений на севере Израиля.

По информации Naharnet, с 8 октября 2023 года из Ливана в сторону Израиля было выпущено свыше 2 тыс. ракет и 350 беспилотников-камикадзе. В результате погибли 12 военнослужащих и 7 поселенцев, ранены 170. По причине военной эскалации было эвакуировано 115 тыс. человек из более чем 40 населенных пунктов на севере Израиля, включая город Кирьят-Шмона, расположенный в 2,5 км от границы.

На юге Ливана жертвами израильских атак стали 32 мирных жителя, вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" потеряло 153 бойца. Число перемещенных из южных районов лиц достигло 75 тыс.