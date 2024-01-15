Гендиректор и редакторы киргизского информагентства 24.kg вышли с допроса

Антон Лымарь и Махинур Ниязова дали подписку о неразглашении и проходят свидетелями по уголовному делу о пропаганде войны

БИШКЕК, 15 января. /ТАСС/. Генеральный директор 24.kg Асель Оторбаева и шеф-редакторы информагентства 24.kg Антон Лымарь и Махинур Ниязова вышли с допроса, они дали подписку о неразглашении. Об этом сообщили на сайте агентства.

По информации агентства, генеральный директор и шеф-редакторы дали подписку о неразглашении и проходят свидетелями по уголовному делу, возбужденному по статье о пропаганде войны. Оторбаева заявила, что не согласна с выводами экспертизы, проведенной в рамках дела.

Утром в понедельник в офисе агентства начались обыски. Гендиректора Асель Оторбаеву и шеф-редакторов Махинур Ниязову и Антона Лымаря забрали на допрос в Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. В отношении информагентства возбуждено уголовное дело по ст. 407 ("Пропаганда войны"). Согласно информации в Telegram-канале агентства, дело возбудили из-за публикации, однако из-за какой именно, не уточняется.