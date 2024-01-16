"Ангарского маньяка" этапировали из Иркутска в Мордовию

Михаила Попкова ранее приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием в колонии особого режима

ИРКУТСК, 16 января. /ТАСС/. "Ангарского маньяка" Михаила Попкова, получившего два пожизненных срока за убийства больше 80 женщин, этапировали из Иркутска в Мордовию. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области.

"В настоящее время осужденный этапирован к месту отбывания наказания в одну из колоний в Республике Мордовия. Приговор Ленинского районного суда города Иркутска, вынесенный по уголовному делу в отношении Михаила Попкова, не был им обжалован и вступил в законную силу", - говорится в официальном сообщении областной прокуратуры.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры, Попков находился в Иркутске с 27 ноября 2022 года до 14 января 2024 года. Его привозили для проведения следственных действий, так как он признался в новых убийствах, и на период рассмотрения дела в суде. "После вступления очередного приговора в законную силу убыл к месту исполнения наказания", - сказали ТАСС в областной прокуратуре.

Последний приговор Попкову был оглашен 22 ноября прошлого года в Ленинском районном суде Иркутска. По новому делу о трех эпизодах он получил еще 10 лет колонии. Он стал четвертым в "копилке" приговоров "ангарского маньяка", ранее уже получавшего сроки, в том числе два пожизненных. По совокупности с ранее вынесенными приговорами ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Убийства Попков совершал на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и в пригородах этих населенных пунктов с 1992 по 2010 годы. Он тогда работал в дежурной части ОВД по Центральному району Ангарска и высматривал своих жертв на ночных улицах города, предлагая подвезти, нередко прямо на милицейской машине. Тела женщин с признаками сексуального насилия обнаруживали случайные люди в пригородных лесах, на обочинах дорог и на кладбищах.

На счету Попкова больше убийств, чем у "ростовского маньяка" Чикатило.