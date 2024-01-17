В Петербурге установили вероятную причину аварии с пассажирским автобусом

В результате ДТП пострадали четыре человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 января. /ТАСС/. Причиной аварии с участием пассажирского автобуса на проспекте Просвещения в Калининском районе Санкт-Петербурга, по предварительным данным, стал занос. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

"Предварительно, со слов водителя, впереди ехавшая машина начала резкое торможение, во избежание столкновения, водитель автобуса нажал на тормоз и автобус занесло, в результате он совершил столкновение с дорожным ограждением и по инерции [въехал] в столб. Водитель сразу же вызвал на место скорую и ГИБДД. В результате ДТП в медучреждениях сейчас находятся четыре человека, тяжелых повреждений нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь. Также все пострадавшие пассажиры общественного транспорта получат положенную страховую выплату.

Ранее пресс-служба компании-перевозчика АО "Третий парк" сообщала о пяти пострадавших - четырех женщинах и одном мужчине, однако на тот момент степени и характеры их травм еще не были установлены.

В пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти ТАСС добавили, что авария произошла в 16:22 мск рядом с пересечением проспекта Просвещения и Светлановского проспекта, у дома 107. Причины ДТП выясняются, просматриваются записи с камер видеонаблюдения, на месте работают сотрудники ГИБДД. Прокуратура Калининского района города поставила на контроль процессуальную проверку полиции по факту произошедшего.