Греческого моряка с захваченного в Оманском заливе танкера St Nikolas освободили

Остальные 18 моряков все еще находятся на борту судна, стоящего на якоре в иранском Бендер-Аббасе, здоровы и могут общаться со своими семьями, сообщили в компании Empire Navigation Inc.

АФИНЫ, 18 января. /ТАСС/. Греческий моряк с захваченного в Оманском заливе танкера St Nikolas, который находится в иранском порту, освобожден и направляется в Грецию. Об этом сообщили Афинскому Македонскому агентству новостей источники в МИД республики.

"Согласно соответствующим инструкциям министра иностранных дел Греции Йоргоса Герапетритиса в сотрудничестве с министерством судоходства и островной политики и благодаря шагам, предпринятым послом Греции в Тегеране Стилианосом Гавриилом и согласованным с МИД Ирана, стала возможна репатриация греческого моряка с судна St Nikolas, который в настоящее время направляется в Грецию", - сообщили дипломатические источники.

Греческая компания Empire Navigation Inc., управляющая судном, подтвердила освобождение моряка и подчеркнула, что очень рада этому событию. Грек в сопровождении греческого посла в Иране сел на авиарейс до Афин.

"Компания по-прежнему привержена безопасному освобождению всех членов экипажа. Остальные 18 моряков, которые все еще находятся на борту танкера, стоящего на якоре в иранском Бендер-Аббасе, здоровы и могут общаться со своими семьями", - говорится в заявлении Empire Navigation Inc. По словам компании, она также находится в контакте с послом Филиппин в Иране, который собирается посетить судно после завершения необходимых процедур, установленных местными властями. Компания отмечает, что с первого дня инцидента правительство Филиппин предпринимает усилия с целью безопасного возвращения остальных моряков.

Танкер St Nikolas под флагом Маршалловых Островов был захвачен 11 января группой вооруженных людей, когда шел с грузом около 145 000 тонн сырой нефти. Танкер направлялся из Басры в порт Алиага через Суэцкий канал.

Как сообщают иранские СМИ, груз судна был конфискован ВМС Ирана по решению иранского суда.