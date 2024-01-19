В пострадавшем от землетрясений регионе Японии повреждены более 80% рыболовецких портов

Спасательные службы приступили к восстановительным работам

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Более 80% японских рыболовецких портов, расположенных на территории полуострова Ното на побережье Японского моря, получили повреждения в результате произошедшей в этом регионе серии землетрясений. Об этом сообщили власти префектуры Исикава.

Отмечается, что местные спасательные службы приступили к восстановительным работам, однако сбор информации о масштабах ущерба все еще продолжается.

С 1 января в Японии произошло более 1 200 землетрясений. Это превышает общее число подземных толчков в стране за последние 3,5 года. По данным японских сейсмологов, землетрясение, которому была присвоена магнитуда 7,6, стало самым мощным для этого региона с 1885 года, когда начали вести соответствующую статистику.

В результате стихийного бедствия погибли 232 человека, еще 22 числятся в списке пропавших без вести. Число пострадавших превысило 1 тыс. Кроме того, полностью или частично были разрушены около 29,5 тыс. домов, порядка 7,8 тыс. строений остаются без доступа к электричеству.