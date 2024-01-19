В Белгородской области за сутки зафиксировали 15 прилетов

ТАСС, 19 января. Украинские военные выпустили за сутки 15 снарядов по населенным пунктам Белгородской области, было совершено несколько атак БПЛА, также военные отразили атаку воздушных целей. В результате действий ВСУ пострадала женщина, повреждены два частных дома и легковой автомобиль, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе по хутору Валковский выпущено шесть артиллерийских снарядов. В селе Журавлевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в селе Мясоедово есть одна пострадавшая. Женщина с осколочным ранением правого коленного сустава доставлена в городскую больницу № 2 города Белгорода, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь", - написал он.
В Волоконовском районе под минометный обстрел в четверг попал хутор Старый - зафиксировано четыре прилета. В Грайворонском городском округе в селе Почаево средствами радиоэлектронной борьбы посажены и впоследствии уничтожены два дрона-камикадзе.
В Шебекинском округе из миномета ВСУ обстреляли село Терезовка - установлено четыре прилета. Различные разрушения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и пробита крыша гаража. Также поврежден один легковой автомобиль. "В селе Середа с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Обошлось без последствий. По селу Муром выпущен один минометный снаряд. Никто не пострадал, разрушений нет", - добавил Гладков.