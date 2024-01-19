AP: Алеку Болдуину вновь предъявили обвинения в убийстве оператора

По информации агентства, большое жюри присяжных пришло к выводу, что оснований для судебного разбирательства по этому делу достаточно

НЬЮ-ЙОРК. 19 января. /ТАСС/. Большое жюри суда в американском штате Нью-Мексико утвердило выдвижение обвинений против актера и продюсера Алека Болдуина в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс, которая погибла на съемках вестерна Болдуина "Ржавчина" (Rust) в 2021 году.

Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его сведениям, на этой неделе дело Болдуина было вновь представлено большому жюри присяжных, отвечающему в американской правовой системе за утверждение выдвигаемых прокуратурой обвинений. Большое жюри присяжных пришло к выводу, что доводы прокуратуры достаточны, чтобы по делу прошло судебное разбирательство.