Число погибших при ударе ВСУ по микрорайону Текстильщик в Донецке выросло до 27

Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщил глава ДНР Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 21 января. /ТАСС/. Количество погибших при ударе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по донецкому микрорайону Текстильщик составило 27 человек, сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"В результате артиллерийского огня со стороны ВФУ по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка", - написал он.

Он уточнил, что всего 21 января из-за украинских обстрелов погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона. "Также в Куйбышевском районе вследствие сброса боеприпаса с БПЛА ранен водитель ремонтной бригады - мужчина 1990 года рождения. В этом же районе в результате обстрела погиб мужчина 1979 года рождения, ранен мужчина 1957 года рождения. В Никитовском и Калининском районах Горловки пострадали три местных жителя", - добавил Пушилин.

Со стороны ВСУ совершено 27 обстрелов, выпущено 82 боеприпаса, применялась ствольная артиллерия калибром 152 мм и 155 мм, ударный БПЛА. Под огнем украинских войск оказались Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватский район. В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнили, что в числе пострадавших в результате обстрела рынка двое подростков 2007 года рождения.

Кроме того, за день в Куйбышевском районе по ул. Пирогова, 34, ранен мужчина 1957 года рождения, в Никитовском районе Горловки, по ул. Ермоловой, 88, ранен мужчина 1987 года рождения, в Калининском районе по ул. Калашникова, 20, ранена женщина 1961 года рождения.