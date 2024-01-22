В пострадавшем от землетрясений регионе Японии без света остаются 5,4 тыс. домов

На территории полуострова Ното также прекращено движение на железнодорожных путях в некоторых районах, остаются закрытыми несколько дорог

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. По меньшей мере 5,4 тыс. домов продолжают оставаться без доступа к электричеству в Японии на территории полуострова Ното на побережье Японского моря, где произошла серия землетрясений. Об этом сообщили власти префектуры Исикава.

Из-за последствий удара стихии в регионе также остаются перекрытыми несколько местных дорог, прекращено движение на железнодорожных путях в некоторых районах. Спасатели ведут восстановительные работы.

С 1 января в Японии произошло более 1,2 тыс. землетрясений. Это превышает общее число подземных толчков в стране за последние 3,5 года. По данным японских сейсмологов, землетрясение, которому была присвоена магнитуда 7,6, стало самым мощным для этого региона с 1885 года, когда начали вести соответствующую статистику.

В результате удара стихии погибли 232 человека, еще 22 числятся в списке пропавших без вести. Число пострадавших превысило 1,1 тыс. Полностью или частично были разрушены около 38,6 тыс. домов.