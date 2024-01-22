Посол РФ в Афганистане подтвердил гибель двух человек в крушении Falcon 10

Дмитрий Жирнов сообщил, что четверых выживших доставили спецрейсом в Кабул

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Два человека из шести находившихся на борту самолета Falcon 10, потерпевшего крушение в афганской провинции Бадахшан, погибли. Об этом сообщил ТАСС посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

"Я не так давно вернулся из кабульского аэропорта, мы ездили встречать четверых человек, которые выжили в результате авиакатастрофы. Всего на борту было шестеро. К сожалению, двое погибли. Слова искренних глубочайших соболезнований родным и близким, их семье", - сказал дипломат. Как уточняется, среди четверых выживших - только члены экипажа. Два пассажира - супруги Анатолий и Анна Евсюковы - погибли.

Глава диппредставительства также отметил, что афганские власти по просьбе российской стороны к кратчайшие сроки развернули поисково-спасательную операцию в соответствующем горном районе. "Сегодня утром афганская поисково-спасательная бригада вертолетом вывезла выживших сначала в город Файзабад. Это административный центр провинции Бадахшан, а затем самолетом, специальным рейсом в Кабул", - указал дипломат.