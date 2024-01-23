Премьер Казахстана поручил перевести систему гражданской защиты в повышенную готовность

По словам Алихана Смаилова, в результате землетрясения никто не погиб, серьезных разрушений в стране также не зафиксировали

АСТАНА, 23 января. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил перевести систему гражданской защиты в сейсмоопасных регионах страны в повышенную готовность.

Минувшей ночью в нескольких регионах юга Казахстана, включая Алма-Ату, ощущались подземные толчки. "В ближайшее время для оперативного реагирования ввести дежурство руководителей и ответственных лиц органов управления и сил гражданской защиты в пунктах управления. Это касается всех организаций жизнеобеспечения. Для этого в сейсмоопасных регионах надо перевести систему гражданской защиты в повышенную готовность", - сказал Смаилов на заседании правительства.

По его словам, все службы от МЧС до местных властей и других госорганов отреагировали на произошедшее. "К счастью, погибших и серьезного ущерба нет. Но есть пострадавшие. Люди без своевременной информации и четких действий поддались панике. Они пострадали от необдуманных действий, когда выпрыгивали со второго, третьего этажа. Это свидетельствует о том, что надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения", - отметил глава кабинета министров.