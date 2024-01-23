В Донецке при обстреле со стороны ВСУ погибли два человека

Украинские военные выпустили по Куйбышевскому району города пять ракет, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

ДОНЕЦК, 23 января. /ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли в Донецке в результате обстрела Куйбышевского района города со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР.

"Минимум два человека погибли в результате обстрела Куйбышевского района Донецка", - сказал собеседник агентства.

По информации представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ в 12:48 мск выпустили по Куйбышевскому району города пять ракет из реактивной системы залпового огня.