Местные жители не пострадали при крушении Ил-76 в Белгородской области

Обстановка у места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области

Обстановка у места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области

Проводятся следственные мероприятия, отметил глава администрации Корочанского района Николай Нестеров

БЕЛГОРОД, 24 января. /ТАСС/. Никто из местных жителей не пострадал при крушении самолета Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава администрации района Николай Нестеров.

"Потерпел крушение транспортный самолет, он упал в поле, никто из местных жителей не пострадал. На данный момент проводятся следственные мероприятия", - написал Нестеров.

Глава администрации района призвал жителей доверять только официальным источникам.

Самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена, потерпел крушение в Белгородской области. По данным Минобороны России, на борту находились 65 украинских военных, 3 сопровождающих и 6 членов экипажа. Причины катастрофы пока не уточняются, на место падения самолета вылетела комиссия Воздушно-космических сил.