Суд продлил арест денег и имущества Блиновской и ее родственников

Суд также выдал запрет Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии производить регистрационные действия с недвижимостью, принадлежащей указанным лицам

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы продлил арест на счета, недвижимость и имущество блогера Елены Блиновской и ее родственников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Замоскворецкий районный суд удовлетворил ходатайство Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по г. Москве о продлении срока наложения ареста на имущество, денежные средства на счетах компаний, принадлежащих Блиновской Е. О, ее мужу - Блиновскому А. В., матери, отцу и брату Блиновской - Останиной Н. К, Останину О. А., Останину А. О.",- сказали в пресс-службе.

Суд также продлил арест денег на всех счетах организаций, подконтрольных и родственникам мужа Блиновской. "Суд запретил собственникам имущества, а также иным физическим и юридическим лицам, действующими от имени собственника, по поручению или в результате иной гражданско-правовой сделки, распоряжаться данным имуществом сроком до 26.04.2024 г. включительно. Кроме того, суд выдал запрет Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии производить регистрационные действия с недвижимым имуществом, принадлежащим указанным лицам", - добавили в пресс-службе.

О деле в отношении блогера

В июле 2023 года суд по просьбе следствия наложил обеспечительные меры на имущество Блиновской. Был наложен арест на 21 объект недвижимости, среди которых жилые и нежилые помещения в Ярославской области и в Подмосковье, а также столичная квартира. Также были арестованы денежные средства, золотые коллекционные монеты и различная валюта блогера.

22 января Замоскворецкий суд Москвы на три месяца отправил Блиновскую в СИЗО. Ранее она находилась под домашним арестом. По данным следователя, она, пренебрегая установленными ей ограничениями, провела светскую новогоднюю вечеринку, на которой в том числе общалась со свидетелем по делу.

Как ранее сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников, Блиновская помещена в СИЗО-6, где содержится в обычной карантинной камере, рассчитанной на 20 человек. После карантина ее переведут в обычную камеру.

По данным пресс-службы ГСУ СК по Москве, следствие предъявило Блиновской обвинение в неправомерном обороте средств платежей. В рамках предварительного следствия установлена ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По данным следствия, она получила в свое распоряжение электронные ключи юридических лиц для неправомерного перевода денег с их расчетных счетов. В настоящее время она обвиняется также в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Как сообщалось ранее, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налог на общую сумму свыше 918 млн рублей. Ее задержали 27 апреля прошлого года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле и с авиабилетами для вылета за рубеж.