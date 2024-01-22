Новогодняя вечеринка и три месяца в СИЗО. Основные тезисы решения суда по делу Блиновской

Замоскворецкий суд Москвы на три месяца отправил в СИЗО блогера Елену Блиновскую, обвиняемую по делу о неуплате 918 млн рублей налогов, из-за нарушений во время отбывания домашнего ареста, в частности проведения новогодней вечеринки с участием свидетеля по уголовному делу.

Следствие также предъявило Блиновской, известной по интернет-проекту "Марафон желаний", новое обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

ТАСС собрал основную информацию об ужесточении меры пресечения в отношении блогера.

Новое обвинение

СК РФ предъявил обвинение Блиновской в неправомерном обороте средств платежей - причастности к двум эпизодам, предусмотренным соответствующими статьями УК РФ (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ).

По данным следствия, Блиновская получила в свое распоряжение электронные ключи юридических лиц для неправомерного перевода денег с их расчетных счетов и неоднократно использовала их в своих целях.

Адвокат блогера Наталия Сальникова сообщила, что ее подзащитная не признает вину по новому обвинению.

Ходатайство об ужесточении

Следствие заявило о намерении просить суд ужесточить меру пресечения Блиновской в связи с неоднократными нарушениями режима домашнего ареста и новыми обвинениями.

Следователь в зале суда заявил, что "Блиновская цинично, пренебрегая установленными ей ранее ограничениями", провела светскую новогоднюю вечеринку, на которой общалась в том числе со свидетелем по делу - Асмоловой.

По информации СК, обвиняемая не принимает меры по погашению ущерба и "продолжает светскую жизнь".

Представитель прокуратуры поддержала ходатайство СК об ужесточении блогеру меры пресечения.

По словам адвоката блогера, Блиновская не знала, что Асмолова является свидетелем по уголовному делу в отношении нее.

Решение суда

Замоскворецкий суд Москвы постановил арестовать Блиновскую на три месяца.

"Ходатайство следствия подлежит удовлетворению", - огласил решение председатель Замоскворецкого суда Артем Устинов.

Как ожидается, защита обжалует ужесточение меры пресечения.

Обстоятельства дела Блиновской