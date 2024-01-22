Новогодняя вечеринка и три месяца в СИЗО. Основные тезисы решения суда по делу Блиновской

Замоскворецкий суд Москвы на три месяца отправил в СИЗО блогера Елену Блиновскую, обвиняемую по делу о неуплате 918 млн рублей налогов, из-за нарушений во время отбывания домашнего ареста, в частности проведения новогодней вечеринки с участием свидетеля по уголовному делу.
Следствие также предъявило Блиновской, известной по интернет-проекту "Марафон желаний", новое обвинение в неправомерном обороте средств платежей.
ТАСС собрал основную информацию об ужесточении меры пресечения в отношении блогера.
Новое обвинение
- СК РФ предъявил обвинение Блиновской в неправомерном обороте средств платежей - причастности к двум эпизодам, предусмотренным соответствующими статьями УК РФ (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ).
- По данным следствия, Блиновская получила в свое распоряжение электронные ключи юридических лиц для неправомерного перевода денег с их расчетных счетов и неоднократно использовала их в своих целях.
- Адвокат блогера Наталия Сальникова сообщила, что ее подзащитная не признает вину по новому обвинению.
Ходатайство об ужесточении
- Следствие заявило о намерении просить суд ужесточить меру пресечения Блиновской в связи с неоднократными нарушениями режима домашнего ареста и новыми обвинениями.
- Следователь в зале суда заявил, что "Блиновская цинично, пренебрегая установленными ей ранее ограничениями", провела светскую новогоднюю вечеринку, на которой общалась в том числе со свидетелем по делу - Асмоловой.
- По информации СК, обвиняемая не принимает меры по погашению ущерба и "продолжает светскую жизнь".
- Представитель прокуратуры поддержала ходатайство СК об ужесточении блогеру меры пресечения.
- По словам адвоката блогера, Блиновская не знала, что Асмолова является свидетелем по уголовному делу в отношении нее.
Решение суда
- Замоскворецкий суд Москвы постановил арестовать Блиновскую на три месяца.
- "Ходатайство следствия подлежит удовлетворению", - огласил решение председатель Замоскворецкого суда Артем Устинов.
- Как ожидается, защита обжалует ужесточение меры пресечения.
Обстоятельства дела Блиновской
- Блогера задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле в Смоленской области.
- Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере.
- По версии следствия, Блиновская использовала схему дробления бизнеса, занизила свои доходы и не уплатила налогов на добавленную стоимость и доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей за 2019-2021 годы. Блогер должна выплатить налоговому органу недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей.
- Столичный суд отправил ее под домашний арест, который неоднократно продлевался.