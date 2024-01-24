Командиром сбитого под Белгородом Ил-76 был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин

Глава Тамбовской области Максим Егоров принес соболезнования родным погибшего

ТАСС, 24 января. Командиром самолета Ил-76, сбитого над территорией Белгородской области, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

"Как жаль, что о героях приходится писать после их гибели. Командиром самолета Ил-76, подло сбитого киевскими нацистами, был уроженец Тамбова Станислав Беззубкин", - написал Егоров.

Он отметил, что экипаж совершил подвиг, уведя подбитый самолет от села Яблоново, чтобы не пострадали мирные жители.

От имени всех жителей региона губернатор принес соболезнования родным Беззубкина и близким всех членов экипажа. Егоров назвал уничтожение самолета подлым поступком. Губернатор уверен, что виновные понесут ответственность за случившееся.