На юге Сахалина лавина сошла на автодорогу

На месте ЧП работает спецтехника

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 января. /ТАСС/. Лавина в четверг днем сошла на автодорогу Невельск - Холмск на юге Сахалина. Снежные массы полностью заблокировали проезд и чуть не накрыли экипаж сотрудников ДПС, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области.

"В Невельском районе лавина едва не накрыла экипаж сотрудников ДПС во время патрулирования. Полицейские ОМВД России по Невельскому городскому округу проводили обследование дороги Невельск - Холмск, когда в районе села Ясноморское начала сходить лавина. К счастью, полицейский, находившийся за рулем, успел сориентироваться и быстро сдать назад. Сошедший пласт снега полностью перекрыл возможность передвижения по дороге", - рассказали в полиции.

По информации пресс-службы управления, полицейские убедились, что под снежными массами не остались другие автомобилисты. Информация о сходе лавины уже направлена в районную администрацию. На месте происшествия работает спецтехника.

Ранее сообщалось, что утром 23 января на Сахалин обрушился снежный циклон, который оказался самым мощным и продолжительным за последние годы. Синоптики объявили лавинную опасность на 24-25 января в некоторых районах острова.