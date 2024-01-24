В 11 районах Сахалина объявили лавинную опасность

В частности, предупреждение будет действовать в Смирныховском, Макаровском, Углегорском, Анивском и Корсаковском районах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 января. /ТАСС/. Синоптики объявили 24 января сильную лавинную опасность на территории 11 городских округов Сахалина в связи с прохождением циклона, сообщили журналистам в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"24 января 2024 года сильная лавинная опасность на территории муниципальных образований", - рассказали в управлении.

Сильная лавинная опасность объявлена в Александровск-Сахалинском, Смирныховском, Макаровском, Углегорском, Томаринском, Долинском, Холмском, Невельском, Анивском, Корсаковском районах и в городе Южно-Сахалинске. На остальной территории острова возможен одиночный сход лавин.

Циклон со снегом, порывистым ветром и метелью пришел на Сахалин во вторник утром. Спасатели объявили экстренное предупреждение на 23-25 января в южных и центральных районах острова. Из-за непогоды со вторника на Сахалине частично нарушилась работа всех видов транспорта, местами нарушено энергоснабжение, часть школьников переведена на дистанционный режим обучения. В Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС.