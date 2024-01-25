В Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76, сбитого ВСУ

Среди них - командир корабля Беззубкин, помощник командира Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев и бортрадист Саблинский

ТАСС, 25 января. /ТАСС/. Власти Оренбургской области опубликовали список погибших членов экипажа Ил-76, сбитого Вооруженными силами Украины (ВСУ) над Белгородской областью.

"Военным самолетом Ил-76, разбившемся в Белгородской области, управлял экипаж из Оренбургской области. <…> Список погибших членов экипажа Ил-76, который потерпел катастрофу: командир корабля Беззубкин, помощник командира корабля Чмирев, штурман Высокин, бортинженер Пилуев, борттехник Житенев, бортрадист Саблинский. Это невосполнимая потеря для всех. Соболезнуем родным и близким героев. Они навсегда останутся в нашей памяти", - сказано в сообщении Telegram-канала аппарата губернатора и правительства Оренбуржья.