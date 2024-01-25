25 января, 16:44,
обновлено 25 января, 17:00
Крушение Ил-76 в Белгородской области

СК РФ по факту крушения Ил-76 возбудил дело о теракте

© СК России

На борту самолета находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту крушения самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

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"Слeдственным кoмитетом России по данному факту возбуждено уголовное делo по признакам преступления, предусмoтренного ст. 205 УК РФ (террористический aкт)", - говорится в сообщении.

В СК РФ напомнили, что российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января в Белгородской области в нескольких километрах от села Яблоново. На борту находились более 60 пленных военнослужащих ВСУ и шесть членов экипажа, а также сoтрудники военной полиции, они все погибли. 

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