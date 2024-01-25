В Китае зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7

Эпицентр подземных толчков располагался в 262 км на юго-восток от города Алма-Ата, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана

АЛМА-АТА, 25 января. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Китае. Подземные толчки силой 2 балла также ощутили в Алма-Ате и городе Талгаре Алма-Атинской области. Об этом сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана.

"Эпицентр землетрясения расположен в 262 км на юго-восток от города Алма-Ата на территории Китая. <...> Магнитуда MPV 5,7", - говорится в сообщении.

По данным сейсмологов, "сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): города Талгар, Алма-Ата 2 балла". Сведений о жертвах или разрушениях пока не поступало.