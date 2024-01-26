На участке МЖД в Подмосковье восстановили движение поездов по всем путям

На станции Волоколамск 25 января произошел сход снегоочистительной машины

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Движение поездов на участке Чисмена - Волоколамск Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) полностью восстановлено по всем путям после приостановления в связи со сходом с рельсов снегоочистительной машины. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЖД.

"В 00:50 движение поездов на участке Чисмена - Волоколамск Рижского направления полностью восстановлено по всем путям", - говорится в сообщении.

Ранее в четверг МЖД сообщала, что в 14:25 на станции Волоколамск произошел сход снегоочистительной машины. Как отмечалось в сообщении, пострадавших и угрозы экологии нет.