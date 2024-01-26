В ведомстве ООН по правам человека сообщили, что хотят разобраться, что случилось с Ил-76

Официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани сообщила, что ей не известно, просило ли управление Москву о доступе на российскую территорию в связи с этим происшествием

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) стремится понять, что случилось с российским военно-транспортным самолетом Ил-76. Об этом заявила на брифинге в Женеве официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдасани.

"У меня нет ничего нового [по сравнению с заявлением УВКПЧ от 25 января]. Наш офис ищет информацию, стремясь понять и точно обосновать, что случилось", - сказала Шамдасани. Она подчеркнула, что ей не известно, просило ли УВКПЧ Москву о доступе на российскую территорию в связи с "этим конкретным происшествием". Представитель напомнила, что в прошлом такие просьбы направлялись России. "Мы по-прежнему пытаемся получить больше информации об этом ужасном происшествии", - резюмировала она.