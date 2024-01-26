С Белозерцева, Шпигеля и соответчиков взыскали 8,1 млрд рублей по иску ГП

Исковые требования заместителя Генерального прокурора были удовлетворены частично

ПЕНЗА, 26 января. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Пензы частично удовлетворил иск замгенпрокурора РФ и взыскал солидарно с экс-главы региона Ивана Белозерцева, бывшего сенатора Бориса Шпигеля и соответчиков более 8,1 млрд рублей, полученных незаконным путем, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Исковые требования заместителя Генерального прокурора РФ <...> удовлетворить частично. Взыскать [с соответчиков] 8 млрд 158 млн рублей", - сказала судья Екатерина Шмонина.

Иск замгенпрокурора РФ к Белозерцеву, Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, Антону Колоскову, АО "Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация "Биотэк", ООО "Биосамарфарм", ООО "Биотэк", ОАО "Фармация", ООО "Интермедфарм" об обращении имущества и денежных средств на общую сумму более 9,9 млрд рублей в пользу государства был подан в ноябре. Заседания суда проходили в закрытом режиме. Ответчики не согласились с предъявленными требованиями.