Число жертв взрыва грузовика с газом в Улан-Баторе увеличилось до четырех

В отделе реанимации находятся еще пять человек

УЛАН-БАТОР, 28 января. /ТАСС/. Один из пострадавших при взрыве грузовика с газом в Улан-Баторе умер в больнице, общее число жертв увеличилось до четырех. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в ожоговом центре районной больницы.

"Четвертой жертвой взрыва грузовика стал умерший в реанимации гражданин с ожогами от 80-90% тела. Его имя и возраст мы не имеем права разглашать. На сегодня в отделе реанимации продолжают находиться еще пять человек в тяжелом состоянии, двое из них в критическом", - сообщили в медицинском учреждении.

По его информации, сразу после взрыва и пожара в больницу доставили 14 человек с ожогами и травмами различной степени. Первичную помощь оказали четырем пострадавшим. В ожоговое отделение экстренно доставили 10 человек, 6 сразу перевели в реанимацию.

Правоохранительные органы Монголии обратились к гражданам с просьбой не распространять в социальных сетях информацию о том, что в результате взрыва погибли от 6 до 20-30 человек, на основании которой в мировых СМИ появились соответствующие публикации. "В соцсетях появляются сообщения, что число погибших скрывается. Невозможно скрыть численность пострадавших, не говоря уже о человеческих жертвах. За каждой стоит ее семья. Поэтому просим граждан быть ответственными и распространять информацию только из официальных источников", - обратилось к горожанам управление столичной полиции.

Инцидент произошел в Улан-Баторе ночью 24 января в результате столкновения грузовика с 60 тоннами сжиженного газа и легкового автомобиля. Огонь от взрыва газа перекинулся на ближайшие к дороге жилые дома и припаркованные автомобили. Ударная волна отбросила на 40 м трех спасателей, они погибли на месте от удушья.

В новость внесена правка (09:10 мск) - передается с исправлением в последнем абзаце, верно - с 60 тоннами