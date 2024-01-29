В Свердловской области ликвидировали пожар в производственном здании

Площадь возгорания составляла 800 кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Ликвидированы все последствия пожара в производственно-складском здании в городе Арамиль Свердловской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

"В 12:16 (10:16 мск) ликвидированы последствия пожара в Арамили. Пожарно-спасательные подразделения возвращаются в места постоянной дислокации", - сказано в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что горит кровля производственно-складского здания на площади 800 кв. м на улице Гарнизонной. Тушение осложнялось сильной задымленностью. Пожарные эвакуировали семь человек, информации о пострадавших не поступало. К ликвидации возгорания были привлечены 44 человека и 15 единиц техники.