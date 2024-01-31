Силы ПВО сбили воздушную цель в Севастополе

Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что обломки упали на пустыре

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Средства ПВО, по предварительным данным, сбили воздушную цель, обломки упали на пустыре в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель. По информации от спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о падении обломков на пустыре в районе Любимовки", - написал он.

Губернатор позже сообщил в Telegram-канале, что осколки ракеты упали в частном секторе города в районе Федоровской улицы. Никто не пострадал. Он уточнил, что ПВО продолжает работу и попросил жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Развожаев добавил, что на место направлены все службы, продолжается контроль обстановки.

Ранее глава города сообщил о воздушной тревоге и работе системы ПВО в Севастополе, все службы были приведены в состояние боевой готовности. В городе остановлено движение морского и наземного общественного транспорта, также закрыто движение по Крымскому мосту.

В новость внесены изменения (18:35 мск) - добавлена информация о падении осколков ракеты в частном секторе.