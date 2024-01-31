31 января, 15:06,
обновлено 31 января, 15:39
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили воздушную цель в Севастополе

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что обломки упали на пустыре

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Средства ПВО, по предварительным данным, сбили воздушную цель, обломки упали на пустыре в Севастополе, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель. По информации от спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксировано сообщение о падении обломков на пустыре в районе Любимовки", - написал он.

Губернатор позже сообщил в Telegram-канале, что осколки ракеты упали в частном секторе города в районе Федоровской улицы. Никто не пострадал. Он уточнил, что ПВО продолжает работу и попросил жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Развожаев добавил, что на место направлены все службы, продолжается контроль обстановки.

Ранее глава города сообщил о воздушной тревоге и работе системы ПВО в Севастополе, все службы были приведены в состояние боевой готовности. В городе остановлено движение морского и наземного общественного транспорта, также закрыто движение по Крымскому мосту.

В новость внесены изменения (18:35 мск) - добавлена информация о падении осколков ракеты в частном секторе. 

Теги:
УкраинаРоссияКрымСевастопольРазвожаев, Михаил ВладимировичВоенная операция на Украине