Yomiuri: в Японии 9,5 тыс. человек остаются в эвакуационных центрах после землетрясений

По данным газеты, спасатели все еще не восстановили доступ к водоснабжению порядка 40 тыс. домов в регионе

ТОКИО, 1 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 9,5 тыс. человек в Японии продолжают оставаться в эвакуационных центрах, открытых в школах и общественных учреждениях, спустя месяц после начала серии мощных землетрясений, которые произошли в районе полуострова Ното. Об этом сообщила газета Yomiuri.

По ее данным, спасатели все еще не восстановили доступ к водоснабжению порядка 40 тыс. домов в регионе. В связи с этим местные власти осуществляют ремонтные работы, а также строят временное жилье для вынужденных переселенцев.