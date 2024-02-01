31 января, 23:52
Серия землетрясений в Японии

Yomiuri: в Японии 9,5 тыс. человек остаются в эвакуационных центрах после землетрясений

По данным газеты, спасатели все еще не восстановили доступ к водоснабжению порядка 40 тыс. домов в регионе

ТОКИО, 1 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 9,5 тыс. человек в Японии продолжают оставаться в эвакуационных центрах, открытых в школах и общественных учреждениях, спустя месяц после начала серии мощных землетрясений, которые произошли в районе полуострова Ното. Об этом сообщила газета Yomiuri.

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По ее данным, спасатели все еще не восстановили доступ к водоснабжению порядка 40 тыс. домов в регионе. В связи с этим местные власти осуществляют ремонтные работы, а также строят временное жилье для вынужденных переселенцев. 

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