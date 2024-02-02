Число эвакуированных после землетрясений в Японии превысило 14 тыс.

По данным телеканала NHK, около 4,7 тыс. из них вынуждены жить в гостиницах, еще 9,5 тыс. остаются в специальных эвакуационных центрах, открытых в школах и общественных учреждениях

ТОКИО, 2 февраля. /ТАСС/. Более 14 тыс. человек в Японии все еще не могут вернуться в свои дома спустя месяц после начала серии землетрясений, которые произошли в районе полуострова Ното. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что порядка 4,7 тыс. из них вынуждены жить в гостиницах, еще 9,5 тыс. остаются в специальных эвакуационных центрах, открытых в школах и общественных учреждениях. В связи с этим в регионе продолжаются работы по восстановлению поврежденных домов и объектов инфраструктуры.