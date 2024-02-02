2 февраля, 00:05
Серия землетрясений в Японии

Число эвакуированных после землетрясений в Японии превысило 14 тыс.

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

По данным телеканала NHK, около 4,7 тыс. из них вынуждены жить в гостиницах, еще 9,5 тыс. остаются в специальных эвакуационных центрах, открытых в школах и общественных учреждениях

ТОКИО, 2 февраля. /ТАСС/. Более 14 тыс. человек в Японии все еще не могут вернуться в свои дома спустя месяц после начала серии землетрясений, которые произошли в районе полуострова Ното. Об этом сообщил телеканал NHK.

Читайте также
Что известно о серии землетрясений в Японии

Отмечается, что порядка 4,7 тыс. из них вынуждены жить в гостиницах, еще 9,5 тыс. остаются в специальных эвакуационных центрах, открытых в школах и общественных учреждениях. В связи с этим в регионе продолжаются работы по восстановлению поврежденных домов и объектов инфраструктуры. 

Теги:
Япония