Из-за аварии на ТЭЦ Бишкека прекращена подача горячей воды горожанам

В Министерстве энергетики республики заверили, что создан оперштаб, который "проводит работу по возобновлению отопления" в домах

БИШКЕК, 2 февраля. /ТАСС/. Временно приостановлена подача горячей воды и отопления в многоквартирные дома жителей Бишкека в связи с произошедшей на городской ТЭЦ аварией. Об этом сообщило Министерство энергетики республики.

"Жителям бесперебойно подается электрическая энергия. Однако в целях поддержания работы теплоэлектроцентрали и тепловых сетей, приостановлена подача горячей воды жителям города", - говорится в сообщении.

Как заверили в министерстве, создан оперативный штаб, который "проводит работу по возобновлению отопления" в домах горожан. В ведомстве также призвали население "с пониманием отнестись к сложившейся ситуации".

По официальным сведениям, авария на бишкекской ТЭЦ произошла в ночь на 2 февраля в 03:00 по местному времени (00:00 мск). "Вышло из строя оборудование. На данный момент все силы персонала привлечены для устранения ситуации", - подчеркнули в Минэнерго.

В результате аварии пострадали три сотрудника ТЭЦ, которые находятся в больнице. Как сообщили ТАСС в Минздраве, двое из них находятся в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.

Несмотря на ЧП на ТЭЦ, транспорт, магазины, банки, государственные и муниципальные органы Бишкека, заявили ТАСС в городской мэрии, работают в обычном режиме. На онлайн-режим обучения переведены школы.