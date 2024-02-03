В Киргизии создадут госкомиссию по выяснению причин аварии на ТЭЦ Бишкека

В пресс-службе правительства сообщили, что на заседании оперативного штаба уже назвали предварительные причины, отметив "совокупность нескольких факторов произошедшего"

БИШКЕК, 3 февраля. /ТАСС/. Государственная комиссия по изучению причин произошедшей на столичной ТЭЦ аварии во главе с зампредом кабмина Бакытом Торобаевым будет создана в ближайшее время в Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"В соответствии с поручением президента будет создана государственная комиссия по изучению причин возникновения нештатной ситуации, которую возглавит заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев", - говорится в сообщении. В Бишкек также уже прибыла группа специалистов из России, которые окажут помощь местным экспертам "в определении причин нештатной ситуации".

Как заверили в пресс-службе, в ходе состоявшегося в Бишкеке заседания оперативного штаба при правительстве страны были озвучены предварительные причины возникновения аварии. "В частности, было отмечено о совокупности нескольких факторов произошедшего", - отмечает пресс-служба.