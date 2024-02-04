В МЧС сообщили о завершении поисково-спасательных работ в Лисичанске

В результате обстрела погибли 28 мирных жителей

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Поисково-спасательная операция на месте обрушения пекарни после удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Лисичанске в Луганской Народной Республике завершена. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"В Лисичанске завершена поисково-спасательная операция на месте обрушения здания пекарни", - сообщили в министерстве.

В результате обстрела погибли 28 мирных жителей, среди них один ребенок. Сотрудники МЧС смогли спасти из-под завалов 10 человек. Глава республики Леонид Пасечник объявил траур в память о жертвах удара.