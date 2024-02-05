В Иркутске кафе, где 11 человек отравились шаурмой, работало нелегально

Также его продукция не проходила сертификацию во ФГИС "Меркурий"

ИРКУТСК, 5 февраля. /ТАСС/. Кафе "Шаурма на углях" в Ленинском районе Иркутска, где 11 человек отравились шаурмой, работало нелегально и без необходимых документов на сырье. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

"Кафе "Шаурма на углях" работало в Иркутске нелегально и без документов на сырье. Проведено контрольно-надзорное мероприятие в отношении кафе "Шаурма на углях" Ленинского округа города Иркутска, где получили пищевое отравление более 10 человек. В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований установлено, что ИП не был зарегистрирован в ветеринарной информационной системе (ФГИС ВетИС "Цербер")", - говорится в сообщении ведомства.

Также установлено, что продукция кафе не проходила сертификацию во ФГИС "Меркурий". В связи с нарушениями обязательных требований законодательства РФ 5 февраля ведомство объявило предостережение индивидуальному предпринимателю.

Утром 2 февраля в Иркутске были госпитализированы девять человек, в том числе двое детей. Всего к медикам с признаками отравления обратились 11 человек. Установлено, что пострадавшие ели шаурму в кафе, расположенном на улице Баумана в Ленинском районе Иркутска. Работа заведения была приостановлена, а владелец и повар - арестованы судом на два месяца. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).