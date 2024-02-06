В Коми более 40 человек эвакуировали из горящей деревянной школы

По предварительной информации, пострадавших нет

СЫКТЫВКАР, 6 февраля. /ТАСС/. Более 40 человек, в том числе 38 детей, эвакуировали из горящей деревянной школы в селе Грива Койгородского района Республики Коми. Горела часть кровли здания, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

"На место оперативно прибыли пожарные подразделения. По прибытии наблюдалось открытое горение части кровли здания. По сигналу автоматической пожарной сигнализации 44 человека, из них 38 детей, эвакуировались. По предварительной информации, пострадавших нет"- говорится в сообщении.

Позже в МЧС сообщили, что пожар локализован. Судя по кадрам с места ЧП, местами школа полностью охвачена огнем.

"В Коми сотрудники МЧС России локализовали пожар в школе. В селе Грива горит деревянная школа на 200 кв. м", - говорится в сообщении.

На месте работают 30 специалистов и 10 единиц техники.

По информации прокуратуры региона, в связи с пожаром организована проверка, на место выехал прокурор Койгородского района Эрих Опетерно. Прокуратура оценит исполнение законодательства о пожарной безопасности со стороны должностных лиц школы и контролирующих органов, а также проконтролирует организацию учебы для сельских школьников.

Школа расположена в деревянном одноэтажном здании, построенном в начале прошлого века.

В новость внесены изменения (16:06 мск) - добавлена информация о локализации пожара.