В пострадавшем от землетрясений регионе Японии 37 тыс. домов остались без водоснабжения

В связи с сохраняющейся в регионе тяжелой социальной ситуацией местные власти продолжают осуществление восстановительных работ, отметили власти префектуры Исикава

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 37 тыс. домов в Японии на территории полуострова Ното, где в январе произошла серия мощных землетрясений, по-прежнему лишены доступа к водоснабжению. Об этом сообщили власти префектуры Исикава.

Отмечается, что в связи с сохраняющейся в регионе тяжелой социальной ситуацией местные власти продолжают осуществление восстановительных работ.

Кроме того, согласно информации властей Исикавы, число поврежденных домов в регионе превысило 57 тыс. Ранее сообщалось о 40 тыс. строений, нуждающихся в ремонте из-за последствий землетрясений.

С 1 января в Японии произошло более 1,2 тыс. землетрясений. Это превышает общее число подземных толчков в стране за последние 3,5 года. По данным японских сейсмологов, землетрясение, которому была присвоена магнитуда 7,6, стало самым мощным для этого региона с 1885 года, когда начали вести соответствующую статистику.

В результате удара стихии погиб 241 человек, число пострадавших превысило 1,1 тыс. Полностью или частично были разрушены около 40 тыс. домов.