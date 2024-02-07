На 39-м км Киевского шоссе затруднено движение из-за шести ДТП

В результате аварий никто не пострадал

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта затруднено на 39-м км Киевского шоссе в сторону Москвы из-за шести ДТП. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"На 39-м км Киевского шоссе в сторону Москвы произошло шесть мелких ДТП, пострадавших нет. Движение транспорта на данном участке затруднено", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

На месте аварий работают сотрудники Госавтоинспекции. Это ДТП стало второй крупной аварией на Киевском шоссе. Ранее на 64-м км в сторону Москвы произошло два ДТП с участием двух и четырех автомобилей, пострадавших нет. Движение на месте аварии перекрыто.