На Киевском шоссе в Москве произошло два ДТП

Никто не пострадал

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Два ДТП с участием шести машин произошло на Киевском шоссе в Москве, в результате движение перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На 64-м км Киевского шоссе в сторону Москвы произошло два ДТП, с участием двух и четырех автомобилей, пострадавших нет. Движение на месте аварии перекрыто. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и осуществляют регулировочно-распорядительные действия", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ГИБДД призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах. Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах, использовать яркую одежду и световозвращающие элементы.