В Прикамье после пожара на газопроводе возбудили уголовное дело

В результате ЧП пострадали восемь человек

ПЕРМЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Пермском крае, где в результате возгорания газопровода пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту происшествия в вечернее время 8 февраля 2024 года на газопроводе в деревне Солодовка Куединского района. В результате произошедшего есть пострадавшие, в том числе дети", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа совместно со следователями-криминалистами Главного управления криминалистики СК РФ. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Сообщение о пожаре в поселке Куеда Пермского края поступило 8 февраля в 22:00 (20:00 мск). Происходило факельное горение внутрипромыслового газопровода диаметром 150 мм и трех близлежащих строений. По первоначальной информации от ГУ МЧС по региону, на пожаре погибших нет, пострадали восемь человек. Из них пятеро, включая двоих детей семи и одиннадцати лет, госпитализированы. Как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, двое пострадавших находятся в палате интенсивной терапии.