На севере Москвы из-за пожара перекрыли движение по улице Черняховского

Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Движение транспорта по улице Черняховского на севере Москвы перекрыто на время работ оперативных и экстренных служб при тушении пожара в одном из жилых домов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение по улице Черняховского перекрыто на время работы оперативных и экстренных служб", - говорится в сообщении.

Департамент рекомендует выбирать пути объезда.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что крыша жилого дома горит на севере Москвы. Площадь пожара на севере Москвы выросла до 2 тыс. кв. метров, идет эвакуация жильцов.