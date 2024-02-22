Кассационный суд отклонил жалобу экс-главы СО РАН Асеева на приговор

Адковат ученого заявил о намерении обратиться в Верховный суд РФ

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Кассационный суд оставил в силе приговор бывшему председателю Сибирского отделения РАН, академику Александру Асееву по делу о мошенничестве. Защита ученого будет обращаться в Верховный суд РФ, сообщил ТАСС его адвокат Геннадий Шишебаров.

"Правда, [суд оставил приговор в силе]. Прокурор снова говорила общие фразы, по существу жалобы ничего не сказала, поскольку доводы в жалобе неопровержимые. Суд не задал ни одного вопроса, хотя ситуация нестандартная, в том числе в правовом смысле. <...> Будем, конечно, подавать кассационную жалобу в Верховный суд РФ", - сказал он.

Летом Советский районный суд назначил Асееву четыре года лишения свободы условно, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за незаконную приватизацию коттеджа. Осенью апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

О деле Асеева

В ноябре 2020 года в отношении Асеева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным следствия, с 2009 года по 2015 год он арендовал, а затем незаконно приватизировал от имени своей дочери коттедж, находящийся в управлении РАН и в федеральной собственности. Академик сообщал ТАСС, что приватизация произошла на основании решения президиума СО РАН. По его словам, коттеджи, расположенные на территории новосибирского академгородка, имевшие первоначально статус целевого ведомственного, а затем служебного жилья, в настоящее время переданы в собственность ученых и членов их семей в порядке приватизации и никогда не использовались для обеспечения жильем граждан, состоящих в очереди на получение жилья.

По данным СК РФ, в 2014 году Асеев убедил президиум СО РАН, что здание коттеджа нужно использовать в качестве резиденции для приемов иностранных гостей, там был проведен за счет отделения дорогостоящий ремонт. Впоследствии Асеев при заключении договора найма коттеджа внес в него данные своей дочери, которая якобы проживала там, фиктивно зарегистрировал ее в доме и приватизировал его. Ученые СО РАН написали письмо в защиту Асеева с требованием прекратить уголовное дело. Среди подписавших обращение - 12 академиков РАН, в том числе ректор Новосибирского госуниверситета Михаил Федорук, а также директора и научные руководители институтов СО РАН.