Суд оставил без изменения приговор экс-главе СО РАН Асееву по делу о мошенничестве

Академика ранее приговорили к четырем годам лишения свободы условно

НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор в отношении академика Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Александра Асеева по делу о мошенничестве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приговор в отношении Асеева оставить без изменения", - сказала судья Галия Свинтицкая.

14 июня Советский районный суд Новосибирска приговорил академика к четырем годам лишения свободы условно, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) - незаконной приватизации коттеджа. 27 июня адвокат Асеева сообщил, что он подал апелляцию на приговор с требованием оправдать академика.

В ноябре 2020 года в отношении Асеева было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным следствия, с 2009 по 2015 год он арендовал, а затем незаконно приватизировал от имени своей дочери коттедж, находящийся в управлении РАН и в федеральной собственности. Сам он сообщал ТАСС, что приватизация произошла на основании решения президиума СО РАН. По его словам, коттеджи, расположенные на территории новосибирского академгородка, имевшие первоначально статус целевого ведомственного, а затем служебного жилья, в настоящее время переданы в собственность ученых и членов их семей в порядке приватизации и никогда не использовались для обеспечения жильем граждан, состоящих в очереди на получение жилья.

По данным СК РФ, в 2014 году Асеев убедил президиум СО РАН, что здание коттеджа нужно использовать в качестве резиденции для приемов иностранных гостей, там был проведен за счет отделения дорогостоящий ремонт. Впоследствии Асеев при заключении договора найма коттеджа внес в него данные своей дочери, которая якобы проживала там, фиктивно зарегистрировал ее в доме и приватизировал его. Ученые СО РАН написали письмо в защиту Асеева с требованием прекратить уголовное дело. Среди подписавших обращение - 12 академиков РАН, в том числе ректор Новосибирского госуниверситета Михаил Федорук, а также директора и научные руководители институтов СО РАН.