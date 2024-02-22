Медведев: в РФ не преследуют за взгляды, наказание влекут конкретные призывы

По словам зампреда Совета безопасности, система ценностей не может становиться причиной для уголовного преследования

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Система ценностей и взглядов не может становиться причиной для уголовного преследования, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ, включая ТАСС. Он подчеркнул, что в России наказываются конкретные деяния - призывы и поступки.

"Те, кого обвиняют в уголовных преступлениях экстремистской направленности, их обвиняют не за систему ценностей, - указал зампред СБ, приведя в пример Бориса Акунина (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, признан иноагентом). - Человек может уехать, человек может ненавидеть власти. Насильно мил не будешь".

Но "желать поражения своему Отечеству, даже если ты чем-то разочарован, и смерти своим бойцам", подчеркнул Медведев, "это и страшный грех, и, по действующим законам, уголовное преступление". "Таких людей надо преследовать - и законы принимать, весьма жесткие <...>, и имущество конфисковать", - уверен зампред СБ.

"Человек сидит за границей и говорит: "Да-да, бомбите российские города", а с другой стороны, его книжки продаются или сценарии его покупаются. Так не должно быть", - возмутился Медведев. "Это как если бы во время Великой Отечественной войны у нас какие-то гонорары шли в Берлин", - пояснил он.