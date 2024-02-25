В Свердловской области ликвидировали пожар в торговом павильоне

Площадь возгорания составила 600 кв. м.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Спасатели полностью ликвидировали пожар и его последствия в поселке Горный Щит в Свердловской области, где огонь распространился на 600 кв. м. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"В 02:23 (00:23 мск) огнеборцы ликвидировали последствия пожара в пос. Горный Щит", - говорится в сообщении.

Ранее в региональном главке МЧС информировали, что о пожаре стало известно в 19:45 (17:45 мск). Поступило сообщение, что по улице Горнощитской в поселке Горный Щит горит торговый павильон на площади 300 кв. м. В 21:11 (19:11 мск) пожар был локализован на площади 600 кв. м, открытое горение удалось ликвидировать в 22:16 (20:16 мск).