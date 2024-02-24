В Свердловской области произошел пожар в торговом павильоне

Пострадавших нет

ТАСС, 24 февраля. Пожарные в поселке Горный Щит (Свердловская область) тушат торговый павильон. Пострадавших нет, говорится в сообщении в Telegram-канале главного управления МЧС России по Свердловской области.

"В 19:45 [17:45 мск] поступило сообщение о пожаре на улице Горнощитской в поселке Горный Щит. На площади 300 кв. м горит торговый павильон", - сказано в сообщении.

В 21:11 (19:11 мск) пожар локализовали на площади 600 кв. м.

Отмечается, что в тушении задействованы 16 человек личного состава и 4 единицы спецтехники.

В новость внесены изменения (19:55 мск) - добавлена информация о локализации пожара.