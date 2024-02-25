Бастрыкин поручил расследовать осквернение памятника погибшим советским солдатам в Литве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятного знака советским солдатам в Литве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В средствах массовой информации сообщается, что в городе Друскининкай (Литовская Республика) был облит памятный знак на месте захоронения советских солдат Второй Мировой войны. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А. И. поручил Главному следственному управлению СК России запросить в МИД России необходимую информацию, связанную с данным происшествием и установить все обстоятельства в рамках расследования уголовного дела", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Друскининкай на старом кладбище был облит памятный знак на месте захоронения советских солдат Второй мировой войны. Предполагается, что это была размешанная в воде глина. Также на кладбище в уездном центре было залито массовое захоронение уничтоженных нацистами советских военнопленных и мирных жителей. Там же, как сообщила полиция, был нанесен антисемитский знак. По обоим случаям ведется следствие.